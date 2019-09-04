В Луганской области сильный ветер ураган обесточил 7 населенных пунктов

Из-за непогоды, а именно сильного шквального ветра, что разгулялся на территории Луганской области до 15-20 м / с, на Сватовщине обесточены линию ПС-35 кВ «Райгородский». По состоянию на 12-00 без света остались 57 ТП (трансформаторные подстанции), 1118 абонентов. Полностью обесточены 7 населенных пунктов: Райгородка, Ковалевка, Кармазиновка, Коломийчиха, Нежурино, Поповка, Стельмаховка.

Сейчас для ликвидации привлечены аварийно-восстановительные бригады. Работы продолжаются в усиленном режиме.

Энергетики напоминают, что сильные порывы ветра могут вызвать обрывы линий электропередач. При таких обстоятельствах не следует пытаться устранить аварию своими силами, так как это может привести к поражению электрическим током. О повреждении электросети следует уведомить соответствующие службы или обратиться в колл-центр ООО «ЛЭО» по номеру 0 800 300074.

Основные правила безопасности во время непогоды: не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее 8 метров — это смертельно опасно; сообщите об аварийной ситуации: обрывах проводов, при падении деревьев, веток на ЛЭП или травмировании людей следует немедленно информировать в РЭС по месту жительства или 101;