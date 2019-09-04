Зеленский хочет чтобы миссия ОБСЕ на Донбассе фиксировала каждый выстрел

Украина хочет, чтобы миссия ОБСЕ на Донбассе фиксировала и обнародовала информацию о каждом факте нарушения огня. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Киеве.

«Мы хотим, чтобы миссия ОБСЕ фиксировала каждый шаг, каждое нарушение, каждый выстрел, каждую жизнь наших украинских граждан. И самое важное, чтобы все граждане — граждане Украины, Европы — видели, что реально происходит, чтобы все знали правду… Это дело всего мира», — отметил Зеленский.

При этом президент Словацкой Республики Зузана Чапутова добавила, что ОБСЕ приветствует достижение сторон конфликта в Станице Луганской.