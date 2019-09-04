В Мариуполе застрелили освобожденного украинским судом боевика «ДНР» Джулаева

В Мариуполе 16 сентября застрелили Роман Джулаева - одного из боевиков «ДНР», которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест.

16 сентября, в 11:50, в городе Мариуполь в подъезде многоэтажного жилого дома на лестницами площадке найден мертвым с огнестрельными ранениями гражданина Джулаев, 1991 г. р. Другие данные о погибшем и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, 9 сентября, суд Мариуполя отпустил из СИЗО двух террористов, воевавших за российских боевиков в Донецке - Романа Джулаева и Костенко.

С 2014 года Джулаев воевал в отряде террористов «Пятнашка». Был задержан в сентябре 2017 года.

В мае 2018 года его отпустили под домашний арест. В декабре — снова задержали, но уже за то, что он оказал сопротивление при изъятии его незаконного киоска. В сентябре 2019 года Джулаев снова вышел из СИЗО под домашний арест.