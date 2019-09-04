График подачи воды в Луганске с 16 сентября 2019

График подачи воды в некоторые районы оккупированного россиянами Луганска временно изменен в связи с аварией на Петровском магистральном водоводе.

Круглосуточно воду получают

центральная часть города, нефтебаза, поселок Тельмана, улица Лутугинская, район переулка Кожевенный, улица Коммунарская, район 33-й школы, улицы Объездная, завода КПД, кожзавода, кирпичного завода, водонасосная станция «Острая Могила», район улицы Петровского, 3-я горбольница, спортинтернат, водонасосная станция «Артемовская», квартал Гаевого, район дома природы, «МЭТРО», ж/д больницы, улиц Украинская и Чапаева, район УТОСа, частный сектор до квартала Щербакова, нижняя часть Каменнобродского района, центральная часть города, поселки Малая Вергунка, Большая Вергунка, Красный Яр.

Ежедневно с 7.00 до 22.00

Медгородок, ЛВВАУШ, поселок Видный, квартал 50 лет Обороны Луганска, облбольница, улица Оборонная до супермаркета «Аврора», район гостиницы «Турист», район ЛСТК и улицы Краснодонская, улицы Челюскинцев, Звейнека, Цимлянская, Новопромышленная, Аккумуляторная, Днепровская.

Ежедневно с 6.00 до 10.00, с 17.00 до 22.00 вода подается в кварталы Мирный, Заречный, Степной, Ольховский, Героев Сталинграда, Ленинского Комсомола, Южный.

Ежедневно с 6.00 до 9.00, с 17.00 до 22.00

верхняя часть Каменнобродского района от улицы Лизы Чайкиной до улицы Братьев Сумских.

Ежедневно с 6.00 до 9.00, с 18.00 до 22.00

восточные кварталы, верхняя часть поселка Малая Вергунка, улица Калугина, 26-й, 31-й квартал, улица 3-я Донецкая, квартал Лиховида, 10-й квартал, кварталы Шевченко, Димитрова, Героев Брестской крепости, Алексеева, Еременко, городок Щорса, городок Пархоменко, 50 лет Образования СССР, поселок завода ОР, 27-й, 30-й квартал, улица Крапивницкого.

Ежедневно с 18.00 до 22.00

поселок Веденина, КПД, улицу Кавказская.