В оккупированном Луганске арестован «министр» внутренних дел «ЛНР» Игорь Корнет 

В оккупированном Луганске так называемый «министр» внутренних дел «ЛНР» Игорь Корнет арестован и больше не занимает свой пост. Сейчас проходят обыски по месту жительства работы бывшего «министра» у сепаратистов.

Об этом сообщает «ОстроВ» со ссылкой на собственные источники в Луганске. Официального подтверждения этой информации на информационных ресурсах, работающих на оккупированной территории, нет.

Как сообщажт журналисты, есть информация об открытии против Корнета уголовного дела.

Уже второй день в кабинетах заместителей «министра» проводят обыски и изымают дкументы и денежные средства.

Ранее, в закрытых группах «русскомирцев» в социальных сетях сообщалось, что Корнет готовится сбежать в Россию.

Конфликт между главой «МВД» Игорем Корнетом и нынешним «главой республики» Леонидом Пасечником возник с первых дней пребывания последнего на должности.

Организовав, по факту, путч против бывшего «главы республики» Игоря Плотницкого, Корнет был неудовлетворен тем, что власть на оккупированной части Луганской области в результате перешла не к нему, а к бывшему главе «МГБ ЛНР» Пасечнику.