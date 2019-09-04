В Лисичанске обвалилась крыша жилого дома

Сегодня, в Лисичанске по ул. Г. Потапенко, д. 285 в двухэтажном многоквартирном доме произошло разрушение потолка и крыши в одной из квартир.

Как сообщает пресс-служба полиции Луганской области, в результате аварии жильцы дома временно отселены.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по обеспечению правопорядка и взяли под охрану имущетво жителей аварийного дома.

Жильцы аварийного здания ожидают решения органов местного самоуправления о возможности дальнейшего проживания в этом доме.