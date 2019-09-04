Луганская «Заря» уступила «Шахтеру» со счетом 3:4

14 сентября в Харькове на стадионе «Металлист» состоялся матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» сыграла на выезде с «Шахтером». Показав достойную восхищения болельщиков игру, луганчане на последних минутах матча не смогли удержать равный счет и уступили донецкой команде со счетом 3:4 в пользу «Шахтера».

После ничьей, которую «Заря» в предыдущем туре добыла в матче против «Динамо», две недели был актуальным вопрос, а сможет ли и «Шахтеру» дать бой наша команда, тем более после продолжительного перерыва, который, как воздух, был нужен луганчанам, прошедшим горнило затяжной летней серии матчей чемпионата Украины и квалификации Лиги Европы. Как оказалось, вполне да, а то, что при этом подопечным Виктора Скрипника совсем немного не хватило, чтобы взять хотя бы очко – ну, это футбол, где результат не всегда такой уж и справедливый. Об этом пишет пресс-служба ФК «Заря».

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник о прошедшей сумасшедшей игре с донецким «Шахтером»:

«Поздравляю с победой «Шахтер». Коротко скажу, что это поражение, за которое не стыдно. Мы забили три мяча на выезде команде, которая до этого пропустила три мяча за прошедшие шесть туров.

Если бы сыграли 88 минут, то было бы 3:3. А так… Но я иронизирую. У «Шахтера» качественные, индивидуально очень сильные футболисты. Они включились, отработали, забили. У нас же огромное старание, выжимаем каждый момент. Где-то получается. Пропустили очень легко. Если было бы вбегание, численное меньшинство у нас... Пропустили гол, если можно так сказать, на внимательность. Некоторые ребята, подумали, что счет 3:3, уже никто никуда не побежит, так и доиграем. Но «Шахтер» есть «Шахтер».

Ни о каком подавляющем преимуществе «Шахтера» в стартовые минуты, что уже стало привычным в матчах на внутренней арене, не было речи и близко. Наша команда легко уходила из-под прессинга горняков, и на удар Исмаили рядом со штангой луганчане ответили быстрым розыгрышем штрафного, после которого Юрченко вынудил вступить в игру Пятова. А через две минуты счет был открыт, и сделали это не те, от кого ждали трибуны стадиона «Металлист». Громов и Кочергин настойчиво поборолись за мяч у углового флажка с Матвиенко, далее Влад ворвался в штрафную, сделал передачу чуть назад под удар Юрченко, которому нужно было только попасть в ворота, что Владлен и сделал. 10-я минута, и «Заря» повела в счете!

Если кто-то ожидал, что вот теперь-то «Шахтер» возьмет гостей в оборот, то этого не произошло. На поле шла спокойная игра, где каждая из команд в равном соотношении владела мячом, а интереснее стало после получаса игры. На 31-й минуте Леднев разогнал нашу контратаку, сам же её намеревался завершить, но его удар накрыли. «Горняки» ответили двумя угловыми, после которых реальной угрозы воротам Шевченко не было. По большому её не было и на 35-й минуте, когда игроки «Зари» пошли в прессинг на половине «Шахтера». Однако Пятов, покинув ворота, очень неудачно вернул мяч Матвиенко, и Кочергин верховым ударом отправил мяч в беззащитные ворота.

До конца первого тайма оставалось 10 минут, и всем хорошо известно, как важно в подобных ситуациях додержать своё преимущество до перерыва. Понимал свою задачу и «Шахтер», который стремился не уйти в раздевалку с нулем на табло, и хозяева таки дожали ситуацию до гола. На 42-й минуте Тайсон в штрафной обыгрался в короткую стенку с Исмаили, и удар того же Тайсона с правой по небольшой дуге стал результативным. Большего «Заря» до перерыва сопернику не позволила, несмотря на настойчивые усилия «Шахтера» забить и второй мяч.

Сразу после перерыва у хозяев вместо Тете вышел Коноплянка, который тут же показал себя в деле, пробив своим фирменным ударом рядом со штангой. Вскоре о себе напомнил Мораес, который до перерыва был пассивным – после удара Жуниора из пределов штрафной мяч полетел выше ворот. Еще через пять минут свой фирменный удар с левой продемонстрировал Марлос, и мяч влетел в ворота впритирку со штангой – 2:2.

На исходе часа игры Виктор Скрипник произвел сразу две замены: вместо Громова вышел Русин, а Будковский заменил Кабаева. Но не успели Назарий и Филипп как следует войти в игру, как «Шахтер» забил в третий раз. Болбат справа прострелил в штрафную на Мораеса, тот пробил в касание, и после небольшого рикошета от Абу Ханна мяч, пролетев мимо Шевченко, оказался в воротах.

Такой поворот в игре нужно было пережить, и что-то предпринять в ответ. На 64-й минуте Тымчик справа пробросил мяч вдоль ворот, но Русину не хватило координации, чтобы точно пробить по воротам. Через пару минут Юрченко пробил мимо ворот. А вскоре произошел эпизод, какие, увы, в футболе бывают, и тут неважно, с игроком своей или чужой команды такое происходит. На 70-й минуте в падающего Тайсона на скорости врезался Исмаили, и уже по первым мгновениям было очевидно, что с капитаном «Шахтера» что-то серьезно не так. Практически мгновенно на поле появился медицинский персонал «Шахтера», нужная помощь была оказана, но необходимость замены была очевидной.

Когда же игра возобновилась, «Заря» упустила возможность отыграться – после удара Леднева из пределов штрафной мяч полетел выше ворот. В этот момент «Шахтер» еще не успел произвести замену, когда же она состоялась, Степаненко у штрафной хозяев сбил Русина – желтая защитнику «горняков», а у «Зари» перспективный штрафной. Леднев слева, практически с угла штрафной, решил бить на силу – получилось сильно, но и неточно. Однако ровно через 10 минут всё для Богдана и «Зари» вышло куда удачнее – удар, идентичный тому, которым наш игрок забил в недавнем матче молодежных сборных Украины и Мальты, стал голом – мяч от рук Пятова оказался за линией ворот.

3:3 на 86-й минуте, но это была еще не развязка этого увлекательного, прежде всего, конечно же, для болельщиков триллера. На предпоследней минуте основного времени Коноплянка передачей от лицевой разрезал нашу оборону идеальной передачей на Мораеса, и тому не забить было сложно.

Арбитр Романов компенсировал к основному времени пять минут, но они пролетели без всяких заметных событий.

Ровно через неделю, 21 сентября, «Зарю» ждет домашний матч против «Мариуполя».



