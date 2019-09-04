Сегодня российские террористы уже 2 раза нарушили перемирие - ранен боец ВСУ

Сегодня российские террористы уже 2 раза нарушили перемирие - ранен боец ВСУСегодня, 09:33
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.