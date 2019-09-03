У Зеленского хотят провести местные выборы по всей Украине, включая оккупированный Донбасс

У Зеленского хотят провести местные выборы по всей Украине, включая территориями временно неподконтрольного правительства Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в кулуарах форума YES, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы согласились на Минские договоренности пять лет назад, в том числе на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было бы провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всей нашей стране. У них (на оккупированных территориях Донбасса - ред.) Уже дважды были выборы - фейковые, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы на всей территории, в том числе на оккупированной. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно», - сказал он