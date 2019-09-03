Украина получила от США 1 млн долларов на оборудование для теле- и радиовещания на оккупированные территории

США выделили около миллиона долларов на оборудование для теле- и радиовещания на оккупированные территории Украины в Крыму и на Донбассе.

По мнению заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента, это поможет транслировать украинский телесигнал на территорию аннексированного Крыма и неподконтрольную Украине часть Донбасса.

«USAID поддержал усилия наших украинских партнеров, вложив почти миллион долларов в высокопрофессиональное телерадиовещательное оборудование, которое обеспечит качественный украинский контент для более чем четырех миллионов жителей на юге и востоке Украины, включая около двух миллионов граждан, которые сейчас не имеют доступа к эфирной украинского вещания», — сказал Кент.

Напомним, накануне стало известно, что администрация Дональда Трампа разблокировала средст