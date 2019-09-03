В Лисичанске выделили 1,5 млн гривень на финансовую поддержку ЛКСП «Лисичанскводоканал»

Вчера, 12 сентября, состоялось заседание внеочередной 72-й сессии Лисичанского городского совета седьмого созыва под председательством городского головы Сергея Шилина.

В работе сессии приняли участие депутаты и их помощники, Новодружеск городской голова Андрей Гайдуков, руководство коммунальных предприятий, представители общественности и средств массовой информации.

Началась сессия горсовета с выступления коммерческого директора ООО «ЛЭО» Андрея Колосова о погашении задолженности за энергоснабжение.

Во время заседания депутаты выделили 1,5 млн гривень на финансовую поддержку ЛКСП «Лисичанскводоканал», внесли изменения в городской бюджет на 2019 и Программу развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Лисичанска на 2019 год.

Также депутатским корпусом было решено направить обращение к премьер-министру Украины Алексея Гончарука, председателя Луганской облгосадминистрации Виталия Комарницкого о принятии сверхсрочных мероприятий по решению вопросов устойчивого водоснабжения и энергоснабжения городов Лисичанск, Новодружеск и Приволье, которые могут быть решены только на государственном уровне.

Всего задолженность Лисачанского водоканала за электроэнергию составляет 142 млн гривень.