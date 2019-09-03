Кандидат в мастера спорта Давид Чумак из Северодонецка победил во Всеукраинских соревнованиях по бильярдному спорту «Комбинированная пирамида» среди юниоров, юношей и девушек, который состоялся во Львове.

Сейчас такой вид спорта в коммунальных учреждениях Северодонецка пока не культивируется, и юноша тренировался в клубе «Карамболь».

Но, как сообщает пресс-служба городского совета, есть перспектива, что в 2020 году секция по бильярдному спорту появится в ДЮСШ 4 (Ледовый дворец) - здесь есть специалист (отец Давида Чумака), есть помещение, где могут быть установлены бильярдные столы.

Нет пока столов. Они не дешевые - один стол для бильярдного спорта стоит 1000 долларов. А нужно как минимум три.