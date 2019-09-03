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Верховная Рада распустила ЦИК

Сегодня, 11:35 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная рада Украины распустила действующий состав Центральной избирательной комиссии. Таким образом, парламент одобрил представление президента Украины Владимира Зеленского.

Роспуск ЦИК одобрил 341 депутат при 300 минимально необходимых.

Таким образом, нардепы поддержали проект постановления о роспуске Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Теперь фракции должны не позже следующего дня предложить президенту новый персональный состав ЦИКа, после чего Зеленский на протяжение трех дней должен внести в Раду представление о персональном составе Центризбиркома. 

Согласно документу, полномочия всего старого состава ЦИК будут прекращены в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. Конституции Украины и ст. 311 закона о ЦИК с учетом мотивированного представления президента.

Так, в сопроводительных к постановлению документах президент Владимир Зеленский указывает на то, что ЦИК в ходе парламентских выборов проявила «недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость в решении отдельных вопросов», следствием чего стали судебные процессы, по результатам которых действия ЦИК признаны противоправными.


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