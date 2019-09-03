Программа «Доступное жилье» для переселенцев и участников АТО в Украине провалена

По состоянию на 1 сентября 2019 года Открытый реестр кандидатов на получение государственной поддержки по программе Держмолодьжитло, насчитывает 12 325 семей, из которых 8225 семей ВПО и 1911 - участников АТО. И это только вершина айсберга: в целом по стране сотни тысяч семей остро нуждаются в собственном жилье. При этом следует сказать откровенно: большинство людей не проявляют желания регистрироваться для участия в госпрограмме, потому что не верят в реальность возможности получить помощь от государства.

12 сентября, председатель правления Держмолодьжитла Сергей Комнатный и первый заместитель руководителя учреждения Иван Парух провели встречу с представителями общественных организаций, которые вот уже пять лет подряд сотрудничают с Фондом для решения вопроса обеспечения жильем вынужденно перемещенных лиц и участников антитеррористической операции.

Во время встречи представители неправительственных организаций активно высказывались по проблемам, с которыми сталкиваются граждане, интересы которых они представляют, на пути к получению государственной поддержке по программе «Доступное жилье» и перспективы приобретения собственной квартиры.

Как сообщает пресс-служба Держмолодьжитла , Открытый реестр кандидатов на получение государственной поддержки по программе Держмолодьжитло, насчитывает 12 325 семей, из которых 8225 семей ВПО и 1911 - участников АТО. И это только вершина айсберга: в целом по стране сотни тысяч семей остро нуждаются в собственном жилье. При этом следует сказать откровенно: большинство людей не проявляют желания регистрироваться для участия в госпрограмме, потому что не верят в реальность возможности получить помощь от государства.

Ключевыми проблемами, которые мешают существенному увеличению количества участников жилищной программы «Доступное жилье», являются:

ненадлежащее финансирование программы (в последние годы из госбюджета выделяется 100 млн грн, тогда как бюджетный запрос по «ДЖ» составляет 1 млрд грн)

ненадлежащее финансирование программы (в последние годы из госбюджета выделяется 100 млн грн, тогда как бюджетный запрос по «ДЖ» составляет 1 млрд грн) отсутствие механизма кредитования собственного взноса граждан (ведь большинство ВПО не имеет возможности внести 50% стоимости жилья из-за потери своего имущества на временно оккупированной территории)

отсутствие политической воли у руководства государства, равнодушие власти к социально-экономическим проблемам ВПО, в том числе в решении жилищного вопроса.

При этом отсутствие финансирования как раз и является главным препятствием для обеспечения жильем.

По итогам реализации программы доступного жилья в 2017-2019 годах за счет средств государственного бюджета государственную поддержку получили 365 семей, из них: 264 семей ВПО, 73 семьи - участников АТО.

Что составляет примерно 1,7% в год от зарегистрированных в программе семей.

Реально же нуждающихся в жилье в десятки раз больше. При этом приоритетом для местных бюджетов ( в тех городах, где могут себе это позволить) будут свои жители. И статистика это подтверждает - за счет средств местных бюджетов по состоянию на 1 сентября 2019 года обеспечено жильем 14 семей ВПО и 100 семей участников АТО.

Во время встречи заместитель председателя ОО «Ясна» Елена Зубко отметила, что сегодня программа «Доступное жилье» для ВПО является единственной возможностью решить их жилищный вопрос, ведь других общегосударственных программ для этой категории украинский вообще не существует.

Способствовать финансовому наполнению проектов строительства жилья для внутренне перемещенных лиц и других социально незащищенных слоев населения, подчеркнул глава Держмолодьжитла, может и должно стать сотрудничество национальных органов власти с Банком развития Совета Европы (БРРЕ) - основным донором подобных проектов в современной Европе.

Сергей Комнатный выразил надежду на то, что новая государственная власть понимает важность такого сотрудничества.