Российские террористы за сутки нарушили перемирие 23 раза. Погиб украинский военный

12 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Крымского, где боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Водяного, Зайцево, Майорска Луганского и Новгородского из минометов калибром 120 мм и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов.

По всей линии разграничения российские террористы обстреливали украинские населенные пункты из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб.