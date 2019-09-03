В Лисичанске начали подключать объекты водоканала к электроэнергии

В Лисичанске начали подключать объекты водоканала к электроэнергииВчера, 23:04
Начато частичное подключение объектов Лисичанского водоканала к энергоснабжению. Об этом сообщили в пресс-службе ЛЄО.
Решение принято после утверждения на сессии Лисичанского горсовета распоряжения о выделении средств для частичного погашения задолженности перед Луганским энергетическим объединением.
После очередного отключения электроэнергии и издевательства над сотней тысяч жителей Лисичанска, руководство коммунального предприятия пообещало погасить незначительную сумму задолженности до конца недели.