В Лисичанске начали подключать объекты водоканала к электроэнергии

Начато частичное подключение объектов Лисичанского водоканала к энергоснабжению. Об этом сообщили в пресс-службе ЛЄО.

Решение принято после утверждения на сессии Лисичанского горсовета распоряжения о выделении средств для частичного погашения задолженности перед Луганским энергетическим объединением.

После очередного отключения электроэнергии и издевательства над сотней тысяч жителей Лисичанска, руководство коммунального предприятия пообещало погасить незначительную сумму задолженности до конца недели.