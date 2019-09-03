Боевики «ЛНР» передали украинской стороне 54 заключенных, которые отбывали наказание в тюрьмах и колониях на оккупированных территориях.

Как сообщает уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передача заключенных состоялась на мосту возле Счастья, украинской стороне передали 54 человека.

«Среди них самому младшему — 26 лет, а самому старшему — 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и в Киеве. Сразу после прохождения всех необходимых процедур одного человека сегодня же освободят в связи с окончанием срока отбывания наказания», — отметила Денисова.

Также украинской стороне передали 10 уголовных дел, по которым осужденные смогут обратиться в суд порядке апелляции или кассации.

С декабря 2018 году до сегодня с оккупированной части Луганской области получено 373 осужденных, с Донецкой — 13, из них 105 человек — освобождены.