В окупированной Луганской области несколько населенных пунктов остались без газа

Газоснабжение 12,4 тысяч абонентов оккупированных Алчевска и Сорокинского района возобновится 12 сентября после работ по замене газового оборудования.

В связи с проведением плановых ремонтных работ 11-12 сентября 2019 года по замене газового оборудования и замене газопроводных участков будут временно отключены от газоснабжения потребители Алчевское межрайонное управление по эксплуатации газового хозяйства (МРУЭГХ) – 2 938 абонентов, Краснодонское МРУЭГХ – 9504 абонентов.

Ориентировочное время завершения работ – 12 сентября.