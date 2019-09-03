Террорист из Луганска пытался уехать в ЕС для «нормальной жизни»

Во время проверки документов у пассажиров автобуса, который следовал в Харьков, полицейские обнаружили 35-летнего жителя Хрустальный (бывший Красный Луч), который по оперативной информации значится, как участник незаконного вооруженного формирования так называемой «ЛНР».

Мужчина направлялся в Харьков чтобы открыть визу в ЕС и начать жизнь «с чистого листа».

Подозреваемый рассказал оперативникам Управления уголовного розыска, в конце ноября 2014 года у связи с тяжелым материальным положением он вступил в ряды четвертой отдельной мотострелковой бригады народной милиции «ЛНР», где занимал должность водителя. В функциональные обязанности мужа входило перегон военной техники с территории РФ на временно оккупированную территорию Луганской области.

За свою «службу» мужчина сначала получал зарплату в размере 300 долларов США, а впоследствии 15000 российских рублей. Из-за плохого отношения командиров бригады к подчиненным, человек и покинул ряды боевиков.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Ведется следствие.