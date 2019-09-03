В Луганской области 100 тысяч человек остались без воды - график подвоза в Лисичанске

В Луганской области 10 сентября от поставок электроэнергии снова были отключены объекты ЛКСП «Лисичанскводоканал»: ВНС «Билогоривського», ВНС «Совместная», ВНС «РТИ», ВНС «Привольнянское», ВНС «Малорязанцево», что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье.

Всего с 10 сентября без водоснабжения остались более 100 000 жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.

Как сообщает пресс-служба Лисичанского горсовета, для оперативного решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения ЛКСП «Лисичанскводоканал» вместе с ГУ ДСНС в Луганской области разработан график подвоза питьевой и технической воды: