Предприятия Луганской и Донецкой областей  могут получить гранты до 6500 евро

10 сентября стартовала грантовая программа для малых и средних предприятий.

В рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира на Востоке Украины внедряется грантовая программа для жителей Донецкой, Луганской и Запорожской областей вдоль Азовского побережья до 6500 евро.

Об этом на пресс-конфренции в Укринформе сообщил программный координатор Программы ООН по восстановлению и развитию мира Владимир Лященко.

Программа будет направлена ​​на семь основных секторов экономики: изготовление керамики, текстильная промышленность, пищевая промышленность, индустрия гостеприимства (гостинично-ресторанный бизнес и туризм), зерновые и масличные культуры, мясо-молочная продукция, домашняя птица и яйца. Грант должен быть направлен на закупку оборудования, на расширение производства и др. Сумма гранта составляет 75% стоимости проекта, 25% должны быть собственным вкладом предпринимателя.

Информационные сессии об условиях участия будут проходить в Северодонецке, Краматорске, Мариуполе, Мелитополе и Бердянске. Желающие открыть собственный бизнес, восстановить и расширить микро-, малые и средние предприятия должны предоставить бизнес-план до 1 октября 2019 в компании «Творческий центр ЦТК», на E-mail: ccc@ccc.kiev.ua