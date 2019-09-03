11 сентября российские террористы 18 раз нарушили перемирие - 2 погибших и 1 раненый

11 сентября российские террористы 18 раз нарушили перемирие - 2 погибших и 1 раненыйСегодня, 09:07
11 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.
В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе населеннопункта Желобок, где боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
В Донецкой области российские террористы обстреливали населенные пункты практически вдоль всей линии разграничения.
Позиции ВСУ в районе Авдеевки были обстреляны из минометов калибром 82 мм.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один военнослужащий получил тяжелое ранение.