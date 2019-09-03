Неизвестные лица пытались получить доступ к юридическим документам Приватбанка по суду с Коломойским

Как заявила пресс-служба ПриватБанка, в 12:00 11 сентября в головной офис ПриватБанка в Днепре прибыла группа лиц при поддержке спецназа полиции для проведения обыска по определению Жовтневого районного суда города Днепра.

Определение суда было выдано в понедельник 09.09.2019, основанием для определения стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями.

Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы «незаконности» привлечения рекрутинговых компаний, районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять и получить доступ ко всем документам, связанными с юридической защитой банка.

Обращаем внимание, что ПриватБанк осуществляет свою деятельность в соотвествии с законодательством

Украины и сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе своевременно предоставляет документы по решению судов. Проведение

оперативных мероприятий по принудительной выемке нескольких документов с привлечением неоправданного количество спецназа полиции и неизвестных лиц банк расценивает как давление и препятствие нормальной работе офиса.