Северодонецкие спортсмены-подводники завоевали 12 медалей на Чемпионате Европы

12 медалей привезли воспитанники Северодонецкого ДЮСШ ВВС «Садко» с Чемпионата Европы по подводному ориентированию, который проходил с 25 по 31 августа в Берлине (Германия). Об этом сообщает Отдел молодежи и спорта Северодонецкого горсовета.

В ходе шестидневной борьбы за медали национальная сборная команда Украины заняла второе общекомандное место в медальном зачете. Спортсмены двух возрастных категорий - взрослые и юниоры до 21 года - соревновались на четырех личных дистанциях и двух групповых упражнениях.

Наибольший вклад в общий успех украинской сборной сделали воспитанники Северодонецкого школы подводного спорта, и хотя некоторые из них сейчас уже выступают за другие клубы, но основную подготовку они получили именно на Луганщине.

Наиболее успешно выступил мастер спорта Золотов Евгений: на его счету три бронзовые медали на личных дистанциях: «Звезда», «Ориентиры» и «Зоны» и золотая медаль в групповом упражнении среди мужчин.

Екатерина Сеничкина завоевала «золото» в упражнении Параллель, «серебро» в упражнении Ориентиры и две бронзовые награды в упражнении Карта и Звезда.

Две медали принес сборной Александр Золотов: первая золотая медаль завоевана в паре с Максимом Котовым (Харьков) в первый же день в упражнении «Карта» и вторая золотая медаль в мужском составе сборной Украины (Золотов А., Котов М, Золотов Есть, Михайлов А.) в групповом упражнении.

В категории девушек (спортсмены до 21 года) наиболее успешно выступила Елизавета Зубко: на ее счету золотая награда в упражнении «Звезда», «серебро» в упражнении Параллель и две бронзы в упражнениях Ориентиры и Зоны.

Неплохо показала себя и МСМК Дарья Карук: четвертое место в упражнении «Зоны».