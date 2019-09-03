» » Северодонецкие спортсмены-подводники завоевали 12 медалей на Чемпионате Европы

Северодонецкие спортсмены-подводники завоевали 12 медалей на Чемпионате Европы

Сегодня, 14:05 citynews.net.ua | Напечатать

12 медалей привезли воспитанники Северодонецкого ДЮСШ ВВС «Садко» с Чемпионата Европы по подводному ориентированию, который проходил с 25 по 31 августа в Берлине (Германия). Об этом сообщает Отдел молодежи и спорта Северодонецкого горсовета.

В ходе шестидневной борьбы за медали национальная сборная команда Украины заняла второе общекомандное место в медальном зачете. Спортсмены двух возрастных категорий - взрослые и юниоры до 21 года - соревновались на четырех личных дистанциях и двух групповых упражнениях.

Наибольший вклад в общий успех украинской сборной сделали воспитанники Северодонецкого школы подводного спорта, и хотя некоторые из них сейчас уже выступают за другие клубы, но основную подготовку они получили именно на Луганщине.

Наиболее успешно выступил мастер спорта Золотов Евгений: на его счету три бронзовые медали на личных дистанциях: «Звезда», «Ориентиры» и «Зоны» и золотая медаль в групповом упражнении среди мужчин.

Екатерина Сеничкина завоевала «золото» в упражнении Параллель, «серебро» в упражнении Ориентиры и две бронзовые награды в упражнении Карта и Звезда.

 

Две медали принес сборной Александр Золотов: первая золотая медаль завоевана в паре с Максимом Котовым (Харьков) в первый же день в упражнении «Карта» и вторая золотая медаль в мужском составе сборной Украины (Золотов А., Котов М, Золотов Есть, Михайлов А.) в групповом упражнении.

В категории девушек (спортсмены до 21 года) наиболее успешно выступила Елизавета Зубко: на ее счету золотая награда в упражнении «Звезда», «серебро» в упражнении Параллель и две бронзы в упражнениях Ориентиры и Зоны.

Неплохо показала себя и МСМК Дарья Карук: четвертое место в упражнении «Зоны».


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:41

Неизвестные лица пытались получить доступ к юридическим документам Приватбанка по суду с Коломойским

Сегодня, 15:35

В оккупированных районах Луганской области пять населенных пунктов остались без воды

Сегодня, 14:05

Северодонецкие спортсмены-подводники завоевали 12 медалей на Чемпионате Европы

Сегодня, 13:37

Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Сегодня, 12:53

В Украине будут штрафовать водителей перегруженных грузовиков на сотни тысяч гривень

Сегодня, 11:45

Депутата Северодонецкого горсовета обвинили в хищении 1,3 млн гривень на ремонте школ и домов

Сегодня, 11:35

Донецкий депутат-кнопкодав угрожает журналистам

Сегодня, 09:38

На Донбассе 19 обстрелов за сутки и 6 раненых бойцов ВСУ

Вчера, 20:12

Украинские моряки собрали деньги для незаконно осужденного россиянина Константина Котова

Вчера, 14:41

Депутаты Северодонецкого горсовета просят наказать Шахова и его команду за подкуп избирателей

Вчера, 13:04

С 1 октября Нацбанк Украины изымает из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек 

Вчера, 12:41

Украинские паралимпийцы завоевали 7 медалей на на чемпионате мира по плаванию

Новости Украины:

Сегодня, 11:41

Под Киевом в полицейских бросили две гранаты

Вчера, 12:41

Украинские паралимпийцы завоевали 7 медалей на на чемпионате мира по плаванию

9-09-2019, 10:48

Киев продал здание в центре города за 39,6 млн гривень на аукционе «Прозорро.Продажі»

9-09-2019, 10:23

Вода на пляжах Одессы соответствует нормам

6-09-2019, 15:05

В Киеве убили охранника Гидропарка

6-09-2019, 14:58

ЕС и Россия договорились о газовых переговорах с Украиной до конца месяца

4-09-2019, 16:06

Кабмин поддержал увольнение Кличко с должности главы КГГА

4-09-2019, 12:40

Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

4-09-2019, 12:06

В Тернополе взорвали ректора университета и его жену

4-09-2019, 11:22

В Одессе пропали без вести трое несовершеннолетних девочек

3-09-2019, 18:05

Прокуратура АР Крым насчитала более 1 триллиона гривень убытков при оккупации полуострова

3-09-2019, 17:23

В Одессе устроили грандиозный фейерверк на День города - видео

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 

Северодонецкие спортсмены-подводники завоевали 12 медалей на Чемпионате Европы » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня