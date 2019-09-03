Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» № 27, принятый Верховной Радой 3 сентября 2019.

Согласно закону, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Основного Закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.