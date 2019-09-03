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В Украине будут штрафовать водителей перегруженных грузовиков на сотни тысяч гривень

Сегодня, 12:53 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная рада Украины приняла законопроект № 1047 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля», определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

За принятие законопроекта в целом проголосовал 331 депутат. Об этом сообщает РБК-Украина.

Целью закона является предупреждение преждевременного разрушения автодорог перегруженными транспортными средствами. Тем самым исключаются избыточные расходы бюджетных средств на устранение последствий такого разрушения и улучшаются условия безопасного движения на автомобильных дорогах.

Новый закон предусматривает возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме в порядке, установленном Кабинетом министров.

Также в Законе прописаны штрафы для нарушителей за превышение норм:

  • 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения  — налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения — штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения — штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте несет ответственное лицо — физическое лицо или руководитель юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, а в случае если в Единый государственный реестр транспортных средств внесены сведения о надлежащем пользователе соответствующего транспортного средства, — надлежащий пользователь транспортного средства, а если в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований отсутствуют на момент запроса сведения о руководителе юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, — лицо, исполняющее полномочия руководителя такого юрлица.


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В Украине будут штрафовать водителей перегруженных грузовиков на сотни тысяч гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня