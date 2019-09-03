Депутата Северодонецкого горсовета обвинили в хищении 1,3 млн гривень на ремонте школ и домов

Депутату Северодонецкого городского совета и еще трем жителям города Северодонецка предъявлено обвинение в хищении 1,3 миллиона гривень из бюджета на ремонте школ и жилых домов.

Как установили следователи прокуратуры, депутат создал и возглавил на территории города преступную группировку, участники которой, используя фиктивное предприятие, при выполнении работ по капитальному ремонту кровли зданий учебных заведений, объектов социальной инфраструктуры и 17 жилых домов завладели более 1,3 млн гривень бюджетных средств Северодонецкого городского совета и в дальнейшем их легализовали.

Преступная схема действовала на протяжении 2016 года и была разоблачена сотрудниками управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Во время следствия в отношении всех участников преступной группы избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 307 360 грн каждому.

В настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве в отношении всех членов организованной группы утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.