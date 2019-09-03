» » Донецкий депутат-кнопкодав угрожает журналистам

Донецкий депутат-кнопкодав угрожает журналистам

Сегодня, 11:35 citynews.net.ua | Напечатать

В кулуарах к журналистам ЧЕСТНО подошел мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев с вопросом, зачем опубликовали новость о нарушении им процедуры во время голосования. Нардеп спросил место рождения журналистов, сфотографировал журналиста ЧЕСТНО Александра Салиженко на свой телефон и отправил фото кому-то в мессенджере. На вопрос журналиста, можно ли расценивать это как угрозу, Ковалев ответил:

«Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим».

Он также записал фамилию и поинтересовался, с которого округа журналист.

Движение ЧЕСТНО расценивает это как угрозу нашим журналистам за выполнение профессиональной деятельности в соответствии со статьей 345-1 УК Украины «Угроза или насилие в отношении журналиста», в соответствии с чем было подано заявление о преступлении в правоохранительные органы.

10 сентября Движение ЧЕСТНО поймало первого кнопкодава 9 созыва. Им стал мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой Александр Ковалев. Произошло это на утреннем заседании ВРУ 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте.

Судя по видео, Ковалев давил кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области — Максима Ефимова. Он это сделал во время голосования за проект закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) (№ 1012) основы. В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал «за».

В комментарии Движения ЧЕСТНО Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после просмотра видео, фактически, признал, что нарушил Конституцию.

«[Отношусь к кнопкодавства] очень негативно … Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно … Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше … Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка … », — заявил депутат.

В то же время Максим Ефимов на вопрос Движения ЧЕСТНО, почему Ковалев кнопкодавив его, начал отшучиваться:

«Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку … Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста».


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:41

Неизвестные лица пытались получить доступ к юридическим документам Приватбанка по суду с Коломойским

Сегодня, 15:35

В оккупированных районах Луганской области пять населенных пунктов остались без воды

Сегодня, 14:05

Северодонецкие спортсмены-подводники завоевали 12 медалей на Чемпионате Европы

Сегодня, 13:37

Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Сегодня, 12:53

В Украине будут штрафовать водителей перегруженных грузовиков на сотни тысяч гривень

Сегодня, 11:45

Депутата Северодонецкого горсовета обвинили в хищении 1,3 млн гривень на ремонте школ и домов

Сегодня, 11:35

Донецкий депутат-кнопкодав угрожает журналистам

Сегодня, 09:38

На Донбассе 19 обстрелов за сутки и 6 раненых бойцов ВСУ

Вчера, 20:12

Украинские моряки собрали деньги для незаконно осужденного россиянина Константина Котова

Вчера, 14:41

Депутаты Северодонецкого горсовета просят наказать Шахова и его команду за подкуп избирателей

Вчера, 13:04

С 1 октября Нацбанк Украины изымает из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек 

Вчера, 12:41

Украинские паралимпийцы завоевали 7 медалей на на чемпионате мира по плаванию

Новости Украины:

Сегодня, 11:41

Под Киевом в полицейских бросили две гранаты

Вчера, 12:41

Украинские паралимпийцы завоевали 7 медалей на на чемпионате мира по плаванию

9-09-2019, 10:48

Киев продал здание в центре города за 39,6 млн гривень на аукционе «Прозорро.Продажі»

9-09-2019, 10:23

Вода на пляжах Одессы соответствует нормам

6-09-2019, 15:05

В Киеве убили охранника Гидропарка

6-09-2019, 14:58

ЕС и Россия договорились о газовых переговорах с Украиной до конца месяца

4-09-2019, 16:06

Кабмин поддержал увольнение Кличко с должности главы КГГА

4-09-2019, 12:40

Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

4-09-2019, 12:06

В Тернополе взорвали ректора университета и его жену

4-09-2019, 11:22

В Одессе пропали без вести трое несовершеннолетних девочек

3-09-2019, 18:05

Прокуратура АР Крым насчитала более 1 триллиона гривень убытков при оккупации полуострова

3-09-2019, 17:23

В Одессе устроили грандиозный фейерверк на День города - видео

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 

Донецкий депутат-кнопкодав угрожает журналистам » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня