Донецкий депутат-кнопкодав угрожает журналистам

В кулуарах к журналистам ЧЕСТНО подошел мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев с вопросом, зачем опубликовали новость о нарушении им процедуры во время голосования. Нардеп спросил место рождения журналистов, сфотографировал журналиста ЧЕСТНО Александра Салиженко на свой телефон и отправил фото кому-то в мессенджере. На вопрос журналиста, можно ли расценивать это как угрозу, Ковалев ответил:

«Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим».

Он также записал фамилию и поинтересовался, с которого округа журналист.

Движение ЧЕСТНО расценивает это как угрозу нашим журналистам за выполнение профессиональной деятельности в соответствии со статьей 345-1 УК Украины «Угроза или насилие в отношении журналиста», в соответствии с чем было подано заявление о преступлении в правоохранительные органы.

10 сентября Движение ЧЕСТНО поймало первого кнопкодава 9 созыва. Им стал мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой Александр Ковалев. Произошло это на утреннем заседании ВРУ 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте.

Судя по видео, Ковалев давил кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области — Максима Ефимова. Он это сделал во время голосования за проект закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) (№ 1012) основы. В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал «за».

В комментарии Движения ЧЕСТНО Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после просмотра видео, фактически, признал, что нарушил Конституцию.

«[Отношусь к кнопкодавства] очень негативно … Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно … Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше … Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка … », — заявил депутат.

В то же время Максим Ефимов на вопрос Движения ЧЕСТНО, почему Ковалев кнопкодавив его, начал отшучиваться:

«Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку … Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста».