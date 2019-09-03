На Донбассе 19 обстрелов за сутки и 6 раненых бойцов ВСУ

10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелами оказались позиции ВСУ в районе Катериновки, Крымского, Новозвановки и Новотошковского.

Неподалеку Катериновки и Попасной боевики обстреливали позиции ВСУ из автоматических гранатометов. В Новозвановке - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Вблизи Крымского российские террористы вели обстрел из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Позиции ВСУ рядом с Новотошковское были обстреляны из миномета калибром 82 мм, вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В Донецкой области под обстрелами оказались:

Богдановка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды Новотроицкое - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды Водяное - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Красногоровка - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

Пищевик - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

Майорск - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил четверо военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы.