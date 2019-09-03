Украинские моряки собрали деньги для незаконно осужденного россиянина Константина Котова

Освобожденные из российского плена украинские моряки собрали деньги для помогавшего им российского волонтера Константина Котова, осужденного недавно российским режимом на 4 годам лагерей по фиктивным обвинениям.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

«Когда ты находишься в тюрьме, практически в одиночестве, окружённый четырьмя стенами, в каменном мешке, любая весточка с воли становится целым событием.

В условиях тотальной изоляции такими весточками с воли для военнопленных украинских моряков являлись передачки, которые раз в две недели передавала Виктория Ивлева и ее помощники.

Эта поддержка для моряков была неоценимой. Мысль о том, что они не забыты, что на воле есть люди, которые заботятся о них, позволяла морякам стойко и достойно переносить тяготы и лишения плена.

Одним из людей, помогавших морякам передачами является Константин Котов.

Долгие месяцы нахождения моряков в плену Костя Котов помогал Виктории собирать морякам передачки, приходил к ним на суды, стоял в пикетах в поддержку военнопленных и политзаключённых украинцев и крымских татар.



В августе Костя Котов был задержан и обвинён по статье 212.1 УК РФ — репрессивной статье, придуманной российскими властями для тех, кто пытается реализовать конституционное право на свободу собраний. Для тех, кто мирными способами выступает против несправедливости власти.

Со скоростью сталинских троек, буквально за неделю, Константин Котов был приговорён к 4 годам лагерей. Просто за то, что не промолчал.

Когда украинских моряков освободили, они узнали, что волонтера Костю Котова посадили.

И они, как и ранее сам Костя, не смогли промолчать и остаться в стороне.

Сегодня освобождённые украинские моряки собрали деньги и попросили меня передать их Виктории Ивлевой, чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку российскому политзаключенному Константину Котову.

В знак признательности и благодарности за его поддержку в тот момент, когда они сами находились в тюрьме.

Сумму в размере 12 400 украинских гривен и 25 850 российских рублей, я привезу в Москву и передам Виктории.

Девиз украинских военных моряков — „Своїх не кидаємо!“ — в полной мере относится и к Косте Котову.

Свободу Константину Котову!» — написал Николай Полозов