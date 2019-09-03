С 1 октября Нацбанк Украины изымает из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек 

Национальный банк Украины начнет изымать из наличного обращения монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек с 01 октября 2019 года. Ими нельзя будет рассчитаться, и они перестанут быть платежным средством.

Как сообщили в Нацбанке, с 1 октября 2019 все субъекты хозяйствования должны прекратить принимать монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек по всем видам наличных операций.

После этого, за 10 рабочих дней, они должны сдать их остатки в кассы банков Украины для зачисления на текущие счета.

Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек на монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, в течение следующих трех лет в банках Украины - до 30 сентября 2020 включительно. Также в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль) монеты можно будет поменять до 30 сентября 2022 года.

Монеты номиналом 25 копеек остаются в обращении неограниченный период времени. Их не нужно специально обменивать, ими можно продолжать расплачиваться.

По мнению специалистов Национального банка, такое решение является положительным для государства и позволит экономить более 90 млн гривен в год благодаря уменьшению расходов регулятора на изготовление и обработку монет мелких номиналов.