Луганские активисты собрались ехать в оккупированный город с цветами

Менеджер телеканала «UA: Донбасс» Андрей Шаповалов, депутат Рубежанского горсовета Денис Денищенко и начальник управления молодежи и спорта ЛОГА Антон Волохов заявили, что поедут на День города в Луганск 14 сентября.

ПРИШЛО ВРЕМЯ. Я - ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ! #иду_в_Луганск #день_города224 Gepostet von Андрій Шаповалов am Montag, 9. September 2019

Переселенцы выпустили видеообращение, в котором заявили, что желают отметить День города непосредственно в Луганске и намерены в ближайшее время поехать туда.

«Сколько еще ждать? 5 лет мы оторваны от дома. Это очень много для человеческой жизни. Мы понимаем, что с чего-то надо начинать», — сказал Андрей Шаповалов.

«Мы — луганчане. За 5 лет это утверждение ни разу не подверглось сомнению. Хотя, в поисках себя и нового дома мы изменили десятки городов. Я принял решение: этот День города праздновать в Луганске», — отметил Волохов.

Это неоднозначное заявление уже вызвало дискуссию среди вынужденных покинуть родной город луганчан - многие называют эту возможную поездку пиаром, кто-то предательством и попыткой легитимизации оккупантов.

При этом луганчане напомнили героям видео со сотнях погибших земляков, которых пытали и убивали только за то, что они украинцы.