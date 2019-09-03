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Северодонецкие депутаты в 6 раз уволили мэра города Валентина Козакова

Сегодня, 11:19 citynews.net.ua | Напечатать

9 сентября депутаты Северодонецкого городского совета по решению суда восстановили Валентина Козакова в должности мэра, а затем сразу уволили.

Депутаты городского совета 9 сентября собрались на внеочередную сессию городского совета для восстановления в должности городского головы Валентина Козакова, которого 5 раз отправляли в отставку, но каждый раз восстанавливали в должности по решению суда. 

В этот раз депутаты не стали ждать и сразу же после выполнения решения Луганского окружного админсуда, jgznm отправили Валентина Казакова в отставку.

Голосование по  вопросу о досрочном прекращении его полномочий было тайным и большинство депутатов  поддержали его увольнение.

Валентина Казакова избрали Северодонецким городским головой в 2015 году и с тех пор депутаты регулярно принимают решения о досрочном прекращении его полномочий. 

9 сентября временно исполняющим обязанности городского головы был назначен секретарь горсовета Вячеслав Ткачук, который сразу же оказался на больничном.

Решение депутатов городского совета опубликовано на официальном сайте Северодонецка.

Текст решения:

  1. Достроково припинити повноваження міського голови Казакова Валентина Васильовича з 9 вересня 2019 року.
  2. Здійснення повноважень міського голови м. Сєвєродонецька покласти на секретаря міської ради Ткачука Вячеслава Петровича.
  3. Надати секретарю міської ради Ткачуку В.П. право вчиняти дії від імені Сєвєродонецької міської ради без довіреності, у тому числі підписувати фінансові документи, у тому числі для подання в установи Державного казначейства та банківські установи тощо.
  4. Рішення вступає в силу з моменту прийняття та підлягає оприлюдненню.
  5. Уповноважити депутатів Гавриленка А.А. та Буткова І.М. представляти права та законні інтереси Сєвєродонецької міської ради в усіх судових заснуваннях при розгляді заяв (скарг, позовів тощо) щодо законності прийняття цього рішення з наданням йому усіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених КАС України, КПК України, Цивільним кодексом України.
  6. Уповноважити секретаря міської ради Ткачука Вячеслава Петровича подати державному реєстратору відповідні документи та заяву для внесення змін до відомостей про юридичну особу (Сєвєродонецька міська рада), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  7. Доручити секретарю міської ради Ткачуку В.П. підписати дане рішення.
  8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ткачука В.П. та постійну комісію з питань законності, депутатської діяльності і етики.

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