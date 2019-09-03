9 сентября депутаты Северодонецкого городского совета по решению суда восстановили Валентина Козакова в должности мэра, а затем сразу уволили.

Депутаты городского совета 9 сентября собрались на внеочередную сессию городского совета для восстановления в должности городского головы Валентина Козакова, которого 5 раз отправляли в отставку, но каждый раз восстанавливали в должности по решению суда.

В этот раз депутаты не стали ждать и сразу же после выполнения решения Луганского окружного админсуда, jgznm отправили Валентина Казакова в отставку.

Голосование по вопросу о досрочном прекращении его полномочий было тайным и большинство депутатов поддержали его увольнение.

Валентина Казакова избрали Северодонецким городским головой в 2015 году и с тех пор депутаты регулярно принимают решения о досрочном прекращении его полномочий.

9 сентября временно исполняющим обязанности городского головы был назначен секретарь горсовета Вячеслав Ткачук, который сразу же оказался на больничном.

Решение депутатов городского совета опубликовано на официальном сайте Северодонецка.

Текст решения :