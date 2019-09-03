Северодонецкие депутаты в 6 раз уволили мэра города Валентина Козакова

Северодонецкие депутаты в 6 раз уволили мэра города Валентина КозаковаСегодня, 11:19
9 сентября депутаты Северодонецкого городского совета по решению суда восстановили Валентина Козакова в должности мэра, а затем сразу уволили.
Депутаты городского совета 9 сентября собрались на внеочередную сессию городского совета для восстановления в должности городского головы Валентина Козакова, которого 5 раз отправляли в отставку, но каждый раз восстанавливали в должности по решению суда.
В этот раз депутаты не стали ждать и сразу же после выполнения решения Луганского окружного админсуда, jgznm отправили Валентина Казакова в отставку.
Голосование по вопросу о досрочном прекращении его полномочий было тайным и большинство депутатов поддержали его увольнение.
Валентина Казакова избрали Северодонецким городским головой в 2015 году и с тех пор депутаты регулярно принимают решения о досрочном прекращении его полномочий.
9 сентября временно исполняющим обязанности городского головы был назначен секретарь горсовета Вячеслав Ткачук, который сразу же оказался на больничном.
Решение депутатов городского совета опубликовано на официальном сайте Северодонецка.
- Достроково припинити повноваження міського голови Казакова Валентина Васильовича з 9 вересня 2019 року.
- Здійснення повноважень міського голови м. Сєвєродонецька покласти на секретаря міської ради Ткачука Вячеслава Петровича.
- Надати секретарю міської ради Ткачуку В.П. право вчиняти дії від імені Сєвєродонецької міської ради без довіреності, у тому числі підписувати фінансові документи, у тому числі для подання в установи Державного казначейства та банківські установи тощо.
- Рішення вступає в силу з моменту прийняття та підлягає оприлюдненню.
- Уповноважити депутатів Гавриленка А.А. та Буткова І.М. представляти права та законні інтереси Сєвєродонецької міської ради в усіх судових заснуваннях при розгляді заяв (скарг, позовів тощо) щодо законності прийняття цього рішення з наданням йому усіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених КАС України, КПК України, Цивільним кодексом України.
- Уповноважити секретаря міської ради Ткачука Вячеслава Петровича подати державному реєстратору відповідні документи та заяву для внесення змін до відомостей про юридичну особу (Сєвєродонецька міська рада), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- Доручити секретарю міської ради Ткачуку В.П. підписати дане рішення.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ткачука В.П. та постійну комісію з питань законності, депутатської діяльності і етики.