В Станице Луганской готовят площадку для  восстановления разрушенной части моста

9 сентября были продолжены работы по расширению дороги от КПВВ «Станица Луганская» до разрушенного моста подрядной организацией ООО «Флангер». Здесь работают 20 специалистов с привлечением двух тракторов, одного катка, четырех самосвалов. Об этом сообщает пресс-служба ВГА.

Продолжается выбор почвы с правой обочины и сразу засыпания новым щебнем. На левой обочине дороги закончена укладка первого слоя асфальта для расширения дороги.

В 9:00 возле разрушенной части моста состоялась встреча между офицером СЦКК и представителями СММ ОБСЕ. Примерно в 9:30 состоялась встреча между прорабом ООО «Укртрансмост» и представителем т.н. «ЛНР» в присутствии СММ ОБСЕ. Они договорились, что с сегодняшнего дня наша сторона начинает очистку площадки под разрушенной частью моста для проведения подготовительных работ по строительству обходного моста.

Работы продлятся ежедневно 8:00 до 17:00, в том числе и в выходные дни.