9 сентября российские террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Зайцево из минометов калибра 82 мм.