В Донецкой области по программе «Возвращайся домой» правоохранителям сдался бывший боевик

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области, в Селидово правоохранителям сдался бывший боевик так называемой «ДНР».

В течение трех месяцев службы в незаконных вооруженных формированиях мужчина строил оборонительные сооружения на мосту и дежурил на блокпосту террористов. Поняв, что «герои» так называемой «ДНР» — обычные преступники, он покинул наемников. Находясь в отделении полиции, 45-летний житель Селидово рассказал подробности службы в составе бандформирования самопровозглашенной республики и признал, что это было огромной ошибкой в его жизни».

Житель Донецкой области пробыл в рядах боевиков с мая по июль 2014 года, после чего добровольно покинул бандформирование. За работу ему обещали плату по 200 гривен в день, а также продукты питания.

По возвращении домой он вел скрытый образ жизни, передвигался по городу исключительно в ночное время, прячась от правоохранителей. Впоследствии решил воспользоваться программой «Возвращайся домой», предусматривающей освобождение от уголовной ответственности.

Сейчас в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка.