Телеканалы UA:ПЕРШИЙ, UA:ДОНБАС и UA:КУЛЬТУРА получили разрешение на вещание в Попаснянском районе

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания совместно с Министерством информационной политики Украины разработал План действий на 2020 год по развитию аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

В частности, этим планом предусматривается установление дополнительных передатчиков аналогового телевидения в Попаснянском районе.

На прошлой неделе Национальный совет выдал разрешения на временное вещание в Попаснянском районе - телеканалы UA:ПЕРШИЙ, UA:ДОНБАС и UA:КУЛЬТУРА.

Согласно плану, сигнал программ Общественного вещания охватит стратегические участки линии разграничения и границы с временно оккупированной АР Крым.