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Участники АТО во Львовской области пикетируют эшелон с углем из России

Сегодня, 15:18 citynews.net.ua | Напечатать

Участники АТО во Львовской области пикетируют эшелон с углем, который доставлен в вагонах с Российской Федерации. Всего доставлено 113 вагонов, 64 из их еще не разгружены.

Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Останнім часом в Україну інтенсивно завозиться вугілля з території Росії. Під Червоноградом активісти блокують вагони з російським вугіллям. В даному випадку вугілля призначене для використання на Калузькій ТЕС (відео -)Інтернет-видання "БУГ" Такі ж події відбуваються на ст. Трипілля – Дніпровське, де вугілля розвантажується для ПАТ «#Центренерго» та використовується Трипільській ТЕС, яка розташована в Обухівському районі. А тим часом старі смотрящі та нові куратори в енергетиці продовжують грабувати вітчизняні вугільні шахти. На межі остаточної зупинки копальні в Волинській, Донецькій та Луганській областей. Наприклад, шахта “Капітальна” (м.,#Мирноград, ДП “#Мирноградвугілля”) у свій час найпотужніша у світі шахта вже не працює 2.5 місяці. #економіка #шахти #енергетика #вугілля

Gepostet von Mykhailo Volynets am Samstag, 7. September 2019

Пикетчики пытаются выяснить происхождение топлива, которое может быть добыто на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

По этому поводу протестующие обратились в силовые структуры и к местной власти. Факт пикетирования замалчивается средствами массовой информации - как центральными, так и местного уровня. Несмотря на это инициативная группа отправилась на встречу с главой Львовской областной государственной администрации Маркияном Мальским, сообщил активист Юрий Радченко.

Gepostet von Mykhailo Volynets am Samstag, 7. September 2019

В то время, когда угледобывающие предприятия при вмешательстве в их хозяйственную деятельность бывших «смотрящих» и нынешних кураторов отрасли и при полной беспомощности руководства Министерства энергетики и угольной промышленности находятся в полном упадке, находятся средства на закупку угля в стране-агрессоре по завышенным ценам.

За 8 месяцев 2019 года в Украину из-за границы завезено угля на 2 миллиарда долларов США. Если бы хотя бы десятая часть этой суммы была направлено на поддержку отечественного углепрома, то государство была бы обеспечена собственным углем.



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