Российские террористы в Луганской области отрабатывают наступательные действия

Командование Вооруженных сил Российской Федерации увеличивает объемы поставок материально-технических средств для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ для изменения направленности мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил сегодня во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

«С начала сентября из РФ железнодорожным транспортом на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено более четырех тысяч тонн горючего. Также возросла интенсивность поставки с территории РФ материально-технических средств и имущества военного назначения автомобильным транспортом через неконтролируемые участки границы, в объезд пунктов пропуска», — сказал Мотузяник.

По его словам потребность оккупантов в дополнительных ресурсах обусловлена изменением направленности мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск.

«Одной из приоритетных задач для командования соединений и частей противника во время учений, которые проводятся на временно оккупированной территории, определена отработка ведения активных, наступательных боевых действий мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, с развертыванием пунктов управления в новых районах», — сообщил Мотузяник.