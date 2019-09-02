Российские пропагандисты начали сезон ежегодных страшилок «Украина замерзнет зимой»

В российских пропагандистских изданиях стартовала ежегодная рубрика страшилок про то, как украинцы не переживут зиму и «Украина замерзнет без российского газа».

В этот раз для первых публикаций россияне решили сослаться на информацию неизвестного украинского эксперта.

В то же время «Нафтогаз» сообщает о рекордных запасах газа в подземных хранилищах.

«Запасы газа в украинских подземных хранилищах увеличились до 18, млрд кубометров газа — это максимальный уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет» — сообщает в пресс-центре национального оператора.

В компании отмечают, что продолжают закачивать по 78 млн кубометров газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.

«Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 гг. Необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа», — напомнили в «Нафтогазе».