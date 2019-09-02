10 и 11 сентября Лисичанск, Новодружеск и Приволье останутся без воды

10 и 11 сентября город Лисичанск и поселки Новодружеск с Привольем из-за ремонта электроподстанции останутся без воды.

Как сообщили в управлении ЖКХ Лисичанского городского совета, с 8:00 10 сентября до 16:30 11 сентября в связи с проведением ремонтных работ будет проведено плановое обесточивание подстанции «Белогоровка - 35 кВ».

В связи с чем будет обесточена водонасосная станция «Белогоровская».

Жителям центральной части Лисичанска, района завода «Пролетарий», городов Новодружеск и Приволье горсовет рекомендует пополнить запасы воды.