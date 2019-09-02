За неделю на КПВВ оштрафовали 14 украинцев за выезд в РФ через оккупированные районы Донбасса

На прошлой неделе через линию разграничения с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей пересекли 252,1 тысячи граждан и 31700 транспортных средств.

Как сообщили в пресс-центре ООС, отказано в пропуске через линию соприкосновения 231 лицу в связи с неточностями в документах или отсутствием необходимого перечня документов.

Пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда оформлено 45 внутренне перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематических нарушений прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории.

Пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено 29 паспортов Украины с признаками частичной подделки.

К административной ответственности на КПВВ на линии разграничения привлечено 14 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с РФ в пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы.