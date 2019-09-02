В Украине и ЕС свободно продаются сигареты из ОРДЛО

В Украине свободно продаются сигареты, произведенные в оккупированном Луганске (где никогда не было табачных фабрик) и Донецке. По словам Владимира Цибулько, бывшего советника премьер-министра, эти же сигареты с «акцизными марками» так называемой ЛНР идут на экспорт в ЕС.

Об этом Владимр Цибулько сообщил на своей странице в Фейсбук.

Также, как пишут в комментариях, эти сигареты можно свободно купить в соседствующих с оккупированными районами Донбасса Запорожской и Днепропетровской областях.

«Видели в Украине дешевые сигареты, произведенные в ОРДЛО? Знакомые показали — посмотрите и вы. Особенно радует „акцизная марка“ ЛНР. Часть нелегальных сигарет „made in ORDLO“ остается в Украине, но все же основной рынок их сбыта — Европа. Дырявая западнаю границу с подачи ловких дельцов с радостью пропускает такие „приветы“ от сепаратистов на запад в промышленных масштабах. А оттуда в непризнанные республики возвращаются сверхдоходы, которые идут на закупку оружия и другого товара для пророссийских боевиков.

Между линией разграничения с ОРДЛО и западной границей Украины существует черная дыра, где правоохранители демонстрируют посполитым хорошую униформу и современную импортную оружие, чего только стоят пистолеты и пистолеты-пулеметы … А все остальное не работает.

Мы знаем, что у нас война и каждый день на ней погибают или получают ранения лучшие дети Украины, а в это же время их убийцы с помощью наших же силовиков на сигаретах с ЛНР/ДНР зарабатывают в Европе деньги. Что же тогда посередине между героическим востоком и барыжним предприятием, кто ответит за такой вакуум власти? Надеюсь, новое руководство государства будет способно перекрыть потоки нелегальных сигарет из оккупированного Донбасса в Украину, а не возглавит их» — пишет Владимр Цибулько.