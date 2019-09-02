Полковник Лисичанского погранотряда вымогал взятку за поставку продуктов

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, задержали подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы по факту получения взятки в размере 71 тыс. гривень. Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

По предварительной информации начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания в размере 71 тыс. грн. Сумма взятки составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников.

В результате спецоперации пограничник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На данный момент решается вопрос об объявлении задержанному сообщение о подозрении и избрании подполковнику меры пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, подполковнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.