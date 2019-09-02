Местные бюджеты Луганской области получили более 2,1 миллиарда гривень

В январе-августе 2019 года в общий и специальный фонды местных бюджетов громад Луганской области поступило 2 млрд 144 млн гривень. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области.

Поступление доходов общего фонда местных бюджетов Луганщины составили 2 млрд 116 млн гривен налогов и сборов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления увеличились на 17,4% или на 313,8 млн гривень.

В частности, по результатам наполнения бюджетов громад 1 млрд 529 млн гривень получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с прошлым годом больше на 217,8 млн гривень. Уплатой единого налога представители малого бизнеса обеспечили поступление в бюджет 232,4 млн гривень, что превышает прошлогодний результат на 31,7 млн гривень.