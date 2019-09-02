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8 сентября российские террористы 9 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 09:14 citynews.net.ua | Напечатать

8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Кроме того, применил вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В Луганской области в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Крымского — из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

  • В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области  противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
    вблизи Гранитного — из стрелкового оружия;
    неподалеку Красногоровки — из автоматического гранатомета;
    около Верхнеторецкого — из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
    дважды неподалеку Николаевки — из крупнокалиберных пулеметов;
    в районе Авдеевки — из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
    дважды вблизи Лебединского — из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое травмирования.


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