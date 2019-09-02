8 сентября российские террористы 9 раз нарушили режим прекращения огня

8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Кроме того, применил вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В Луганской области в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Крымского — из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Гранитного — из стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки — из автоматического гранатомета;

около Верхнеторецкого — из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Николаевки — из крупнокалиберных пулеметов;

в районе Авдеевки — из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Лебединского — из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое травмирования.