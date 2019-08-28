Рябошапка уволил прокурора Луганской области

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении прокуроров восьми областей.Как сообщает пресс-служба ГПУ, Уволены прокуроры Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей.Также приказом уволен прокурор Луганской области Владимир Янко, возглавлявший прокуратуру с 2016 года.До назначения в Луганской области Янко работал на аналогичной должности в Закарпатье.Как сообщает генпрокуратура, приказ об увольнении подписан на основании статей 9 и 41 закона о прокуратуре, конкретные причины не сообщаются.