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В СБУ опровергли потери при захвате и вывозе в Украину террориста Цемаха

Сегодня, 14:03 citynews.net.ua | Напечатать
В Службе безопасности отрицают информацию, что во время операции по задержанию боевика «ДНР» Владимира Цемаха погиб работник СБУ.
Соответствующий комментарий пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская разместила на своих страницах в соцсетях.
«Официально сообщаю, что в течение июля — августа 2019 года ни один сотрудник Службы безопасности Украины не погиб», — говорится в комментарии.
Издание BBC News Украина в свою очередь отмечает, что потери в спецоперации могли понести другие силовики. Издание обратилось в частности с запросами в разведку и Силы спецопераций.
Накануне журналистка издания «Настоящее время» Ирина Ромалийская написала в Facebook: «Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина получила Цемаха, как минимум, цене одной жизни».
Позже она уточнила, что эту информацию изданию подтвердили «несколько независимых друг от друга источников».
Официальной информации о спецоперации по задержанию и вывоз с территории «ДНР» Владимира Цемаха до сих пор нет.
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