Прокуратура объявила в розыск Вилкула и Колесникова

Прокуратура объявила в розыск Вилкула и КолесниковаСегодня, 12:14
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили подозрения и начали процедуру розыска.
По словам Луценко, бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешение на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска.
На сайте ГПУ размещено сообщение об объявлении подозрения бывшему председателю Днепропетровской областной государственной администрации (народному депутату восьмого созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) без указания фамилии.
«Установлено, что в течение 2011–2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель в земли промышленности», — говорится в сообщении.
Александр Вилкул занимал должность председателя Днепропетровской ОГА с марта 2010 по декабрь 2012 года.
По словам Луценко, бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешение на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска.
На сайте ГПУ размещено сообщение об объявлении подозрения бывшему председателю Днепропетровской областной государственной администрации (народному депутату восьмого созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) без указания фамилии.
«Установлено, что в течение 2011–2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель в земли промышленности», — говорится в сообщении.
Александр Вилкул занимал должность председателя Днепропетровской ОГА с марта 2010 по декабрь 2012 года.