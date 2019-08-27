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Укрпочта запустила ускоренную доставку в США

Сегодня, 12:09 citynews.net.ua | Напечатать
Укрпочта ввела новую дополнительную услугу для доставки мелких пакетов — «Почтовый экспресс в США».
Сервис популярного способа доставки предоставляет приоритетную обработку отправлений в Укрпочте, подачу таможне Украины и отгрузки отправлений на прямые рейсы в Нью-Йорк.
При тестировании услуги для 90% отправлений срок обработки с момента отправления в любом автоматизированном отделении Укрпочты до первого сканирования в системе национальной почты США USPS составил от 3 до 5 дней. При этом полный срок доставки до момента финального вручения (или первой попытки вручения) в любом штате США, учитывая таможенное оформление в двух странах — Украине и США — для 80% мелких пакетов составил от 4 до 10 дней.
Сейчас средний фактический срок доставки для отправлений базовой услугой составляет 14 дней.
«Укрпочта готовится к высокому сезону и предоставляет новые возможности, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Мы открыли дополнительную услугу для отправлений в США, который является самым популярным направлением доставки. Чтобы обеспечить более прогнозируемые сроки доставки, компания оптимизировала работу всей сети и расширила партнерство с МАУ. Сегодня Укрпочта имеет возможность предоставить клиентам сервис по выбору по приоритетам обработки почты», — отметил первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.
Услуга доступна при оформлении в «личном кабинете» или API на сайте Укрпочты для отправлений «мелкий пакет».
Дополнительная оплата за данную услугу до 30 сентября составляет 0,5 долларов за каждый мелкий пакет, а с 1 октября — 1 доллар США.

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